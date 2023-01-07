У ході зустрічі порушать питання координації подальшої військової допомоги Україні, зокрема, постачання країні бойових машин піхоти та ЗРК Patriot.

Восьме засідання у форматі "Рамштайн" назначене на 20 січня. Це буде перша у новому році зустріч контактної групи, яку очолюють США, з питань оборони України.

Про це йдеться у дописі на сайті Міністерства оборони Німеччини.

Повідомляється, що у ході зустрічі порушать питання координації подальшої військової допомоги Україні, зокрема, постачання країні бойових машин піхоти та зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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У рамках підготовки до засідання глава Міноборони ФРН Крістіні Ламбрехт вже обговорила це з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зустріч Рамштайн-8 – чого від неї очікувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що незабаром Збройні сили України отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки Leopard.

Також очікується що до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.

Нагадаємо, попереднє сьоме засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 16 листопада. В ході неї було вирішено передати Україні системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Перша така зустріч відбулась 26 квітня.

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