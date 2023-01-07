Таке навчання триватиме "кілька місяців".

В Міністерстві оборони США планують розпочати навчання українських військових роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot вже наприкінці січня. Орієнтовно, таке навчання триватиме "кілька місяців".

Про це пише CNN з посиланням на заступницю помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лору Купер.

У Пентагоні перед цим заявляли, що США розглядають можливість навчань українських військових на системах Patriot безпосередньо на території США, а також в інших країнах-партнерах "або поєднання обох" цих варіантів.

Відео дня

Я вважаю, що ми зараз на тому етапі цієї битви, коли ми взмозі забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, аби вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території – сказав речник Пентагону Пет Райдер.

Скільки систем Patriot отримає Україна від партнерів

21 грудня США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, що вперше включає ЗРК Patriot. Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні "Патріотів" – це психологічний перелом, який знімає ще одне табу на постачання тяжкої зброї для ЗСУ.

А вже 5 січня Німеччина приєдналася до ініціативи й оголосила про передачу Україну ще однієї батареї Patriot зі своїх запасів в першому кварталі поточного року. Також згадується передача близько 40 бронетранспортерів Marder.

За словами військового експерта Оле Жданов, вчитися керувати такою технікою треба приблизно пів року, але ЗСУ опанують систему швидше. Зазначається, що Patriot куди потужніша система, ніж IRIS.

Вас також можуть зацікавити новини: