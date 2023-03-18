Українські танкісти тренуються на полігоні.

Британське міністерство оборони виклало відеоролик, знятий на тренуваннях українських військових на танках Challenger 2.

Відео міністерство показало у "Твіттері". На відео представник британської армії розповів, що для українських військових організовані курси окремо для командирів танку, водіїв, заряджальників та стрільців.

На кадрах видно, як військові їздять по полігону на навчальних танках, які не мають башти і на реальних танках і проводять стрільби.

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Танки Challenger 2 для ЗСУ

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак раніше заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні. При цьому ЗСУ отримають від Лондона вдвічі більше цих танків, ніж було обіцяно спочатку.

Українські танкісти прибули до Великобританії на навчання на танках Challenger 2 в кінці січня.

В цілому Великобританія проводить масштабні різносторонні навчання для українських військових. До цих навчань долучилися й інші країни, щоб допомогти військовим ЗСУ якнайкраще і якнайшвидше опанувати західні зразки озброєнь. Навчання українських військових час від часу відвідує британський міністр оборони Бен Воллес. А 20 лютого у графстві Вілтшир українців відвідав і король Великобританії Чарльз III.

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