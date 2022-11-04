Мова йде, зокрема, про безпілотники, які функціонують в повітрі, у воді, під водою.

Підприємства військово-промислового комплексу України освоюють виробництво дронів та систем протидії ворожим безпілотникам.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу, йдеться про різні типи безпілотників.

"Розвиток сучасних технологій таких, як безпілотники. Коли кажу про безпілотники, маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що в воді, під водою, і на землі. Це – майбутнє сучасних воєн", - сказав міністр.

Він додав, що, маючи такого сусіда як РФ, у України будуть відповідні виклики та ризики навіть після перемоги.

"Тому сьогодні ми розвиваєм систему безпілотних дронів, а також електронних засобів контрборотьби з безпілотниками (противника – УНІАН) для того, щоб придушувати їх, збивати, але заволодівати ними", - повідомив Резніков.

Українська зброя під час російсько-української війни

Нещодавно українські зброярі презентували вітчизняний БПЛА "Горлиця", який експерти називають "братом Байрактарів". Водночас "Горлиця" - з дальшим радіусом дії. Яку кількість боєприпасів він може нести - поки невідомо.

Також турецька компанія Baykar, яка з перших днів повномасштабної війни надає ЗСУ бойові безпілотники, заявила про завершення проектування свого заводу в Україні. Будівництво триватиме два роки.

На заводі планують виготовляти не тільки безпілотники Bayraktar TB2, але й важчі Akinci та навіть, ймовірно, новітні безпілотні винищувачі Kizilelma й іншу продукцію компанії Baykar. Українські інженери братимуть участь у розробці нової продукції турецької компанії.

ЗСУ активно використовують у війні з Росією вітчизняні БПЛА "Лелека" та "Фурія". А навесні 2022 року ЗСУ успішно застосували по російських військових кораблях РК "Нептун".

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