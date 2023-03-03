Російські "аналоговнєти" не тільки не вражають, але і просто не існують.

Росія намагається рекламувати свою зброю на міжнародних виставках, але величезні втрати росіян у війні проти України вказують на технологічну відсталість російської зброї. Про це йдеться в новому зведенні британської розвідки.

Британці зазначають, що російські оборонні підприємства продовжують брати участь у великих міжнародних виставках озброєнь, попри війну в Україні.

На одному такому заході росіяни нещодавно похвалилися своїм комплексом активного захисту "Арена-Е", призначеним для підвищення живучості бронетехніки. У рекламному буклеті стверджується, що цей комплекс "переможе загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки... якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".

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У британській розвідці зазначають, що Росія вже втратила в Україні понад 5 тисяч одиниць різної бронетехніки, але при цьому не було жодного свідчення, що комплекси активного захисту використовувалися на російських бойових машинах.

"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; проблема, яка посилюється дією міжнародних санкцій", – вважають британці.

Російські "аналоговнєти" у війні проти України

Росія намагається демонструвати свою технологічну перевагу над Україною та країнами Заходу. Так, у лютому росіяни заявили, що мають намір відправити на фронт "бойових роботів", які повинні знищити всі "Абрамси" разом з "Леопардами". Однак поки цих роботів ховають в трамвайному депо Таганрога.

Взимку російські окупанти, надихнувшись творчістю кадирівських "тікток-військ", почали знімати безглузді відео про те, як бойові машини підтримки танків "Термінатор" епічно косять ліси десь в районі Кремінної. Однак в ході реальної зустрічі із ЗСУ російський "Термінатор" швидко згорів, отримавши влучання українським снарядом.

У лютому голова Приморського краю РФ Олег Кожемяко похвалився випробуваннями нібито нового безпілотника, створеного приморськими інженерами для російських військових. Однак "унікальний" БПЛА виявився продукцією китайської компанії Cuav Tech, яку легко можна придбати онлайн.

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