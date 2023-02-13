Російська влада заявила, що нові дрони будуть на 55% складатися з комплектуючих, вироблених в РФ.

Глава Приморського краю РФ Олег Кожемяко похвалився випробуваннями нібито нового безпілотника, створеного приморськими інженерами для російських військових.

Однак "унікальний" БПЛА виявився продукцією китайської компанії CUAV Tech, яку легко можна придбати онлайн, пише The Moscow Times.

"Почалися випробувальні польоти нового безпілотника. Приморські інженери створили БПЛА літакового типу з вертикальним зльотом. Такий принцип значно розширює можливості апарату", - заявив глава Приморського краю Олег Кожемяко і додав, що БПЛА місцевих фахівців будуть на 55% складатися з комплектуючих, вироблених в регіоні.

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Було також показано відео, де приховано локацію та обличчя тих, хто проводить презентацію апарату.

Журналісти з'ясували, що показаний дрон – БПЛА компанії CUAV Tech, що зареєстрована в Китаї. Вартість цього БПЛА варіюється від 8849 до 21699 доларів.

Крім того, на сайті компанії указано, що вона виступає проти використання її дронів у військових цілях, тож її продукція не має продаватися ні в Україні, ні в Росії. Мовляв, у разі порушення заборони буде припинено обслуговування пристрою.

Дрони на війні в Україні

Україна і Росія ведуть першу в світі повномасштабну війну безпілотників. БПЛА інтегровані в кожен етап бойових дій. Українські захисники використовують їх як для розвідки, так і для ударів по позиціях окупантів.

На тлі успішного використання дронів Україна сформувала ударні роти БПЛА у складі ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що є потреба в сотнях тисяч безпілотних літальних апаратів різних модифікацій. До кінця січня МО України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників.

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