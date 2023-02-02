Підстрелений у Донецьку Рогозін вирішив мститися за своє поранення за допомогою "бойових роботів".

Російські окупанти намірилися знищувати танки Abrams і Leopard, які незабаром з'являться на фронті в Україні, за допомогою російських "бойових роботів". Відповідну заяву зробив колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

"Перші чотири робота "Маркер" строго за розкладом прибули в регіон. Починаємо завантаження образів цілей, відпрацювання алгоритмів ведення бою в складі групи бойових роботів і установку потужного протитанкового озброєння", – написав він у своєму Телеграм.

Рогозін не уточнив, в який саме регіон прибули "роботи", але судячи з таблички "Таганрозький трамвай", що випадково потрапила в кадр на відео, техніка все ще знаходиться в Росії. Хоча і поруч з українським Донбасом.

Відео дня

Кількома днями раніше Рогозін розповів в коментарі пропагандистам з "РИА Новости", що роботи "Маркер" в лютому відправлять "в зону спецоперації", де ці машини повинні будуть "автоматично засікати і вражати українську техніку".

"Бойовий варіант робота "Маркер" має в системі управління електронний каталог з образами цілей як у видимому діапазоні, так і інфрачервоному. Відповідно, робот може автоматично визначати техніку противника. Наприклад, як тільки почнуться поставки військам України танків Abrams і Leopard, "Маркер" отримає відповідний електронний образ і зможе автоматично засікати і вражати ПТУРом американські і німецькі танки", – заявив він.

Війна в Україні та Дмитро Рогозін

Рогозін є одним з активних прихильників війни проти України. Однак довгий час його участь в ній обмежувалося грізними заявами. 22 грудня все змінилося, коли Рогозін потрапив під удар артилерії в окупованому Донецьку.

Як з'ясувалося, російський політик вирішив влаштувати гучне святкування свого дня народження в захопленому місті. Кілька снарядів прилетіли по ресторану в самий розпал застілля.

Рогозіну пощастило вижити, але він отримав поранення, через яке довелося робити операцію. Однак є думка, що метою удару насправді був не Рогозін, а "голова уряду ДНР" Віталій Хоценко, що теж знаходився в ресторані.

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