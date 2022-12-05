Літаки четвертого покоління, які є в України, поступаються за тактико-технічними характеристиками новим російським бортам.

Росія провела модернізацію літаків, які тепер можуть створювати додаткову загрозу навколо українських кордонів.

Як повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, літак був створений на базі Су-27, який є на озброєнні і в України.

"Відповідь Заходу – модернізації, які провела Росія. Ну, не можна сказати, що там модернізація – все-таки новий літак, але створений на базі того ж таки Су-27, який є в нас на озброєнні… Тому, ну, випустили ще партію, так, це певна нова техніка, яка з’являється на фронті, буде створювати загрозу навколо наших кордонів. Наша справа стежити за небом і збивати всі повітряні цілі", – пояснив Ігнат.

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За його словами, літаки четвертого покоління, які є в України, поступаються за тактико-технічними характеристиками новим російським бортам. Водночас до літаків США 5-6 покоління російським модернізованим моделям дуже далеко.

"Тому і наполягає Україна постійно, і ведуться переговори про надання Україні західних зразків техніки. Такий варіант реальний – це літаки F-16, які є у світі, які могли б стати на озброєння авіації повітряних сил. Цей літак може робити дуже багато речей і захищати небо від повітряних атак, збивати крилаті ракети, також дуже ефективно й успішно працювати по наземних цілях. Ось тому чекаємо. Чекаємо цього політичного рішення, яке зможе розправити крила нашої авіації повітряних сил", – наголосив Ігнат.

Російська авіація на війні в Україні

Росія активно використовує бойову авіацію для обстрілів українських міст. Водночас успіхи ЗСУ та робота сил протиповітряної оборони змусила ворога суттєво зменшити використання авіації в українському небі.

Так, після звільнення правобережжя Херсонської області змінилася тактика російської авіації. Тепер ворог змушений перекидати літаки і вертольоти вглиб окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що українські захисники 4 грудня збили черговий російський гелікоптер Ка-52. Борт "приземлив" підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід".

В ніч проти 5 грудня на російському аеродромі Енгельс, що розташований у Саратовській області РФ, сталася "бавовна". Невідомі дрони атакувати стратегічну авіацію окупантів.

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