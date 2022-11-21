Для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів на території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Після звільнення правого берега Дніпра у Херсонській області змінилася тактика російської авіації. Тепер ворог змушений перекидати літаки і вертольоти вглиб окупованих територій.

Як розповів під час брифінгу спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на зміну тактики російської авіації вплинула і деокупація аеродрому в Чорнобаївці, де базувалася армійська авіація противника.

"Ці вертольоти потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще чотири аеродроми в Криму, які використовує ворог. Противник буде трохи більше часу витрачати на підліт. Так само аеродром Чаплинка. Мінус два аеродроми – це для нас тільки позитив", – зазначив він.

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За словами спікера Повітряних сил, для авіації відстань не має особливого значення. Якщо говорити про винищувачі, то час підльоту трохи зміниться. Ігнат також нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів на території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Водночас, відповідаючи на питання, чи можна очікувати найближчим часом нових "хлопків" у Криму, Ігнат заявив, що всі чекають і люблять, коли "вони курять". При цьому він додав, що Україна очікує від міжнародних партнерів далекобійне озброєння, і нагадав, що мова йде тільки про повернення українських земель.

Російська авіація на війні в Україні

15 жовтня 2022 року під час масованого ракетного удару по Україні Росія обстріляла південь країни з літаків стратегічної авіації ракетами Х-101 і "Калібрами".

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що через падіння виробництва і великі втрати бойових літаків Росія не зможе відновити авіаційні потужності протягом найближчих років. Він зазначив, що виробництво військових літаків в Росії впало більш ніж в три рази.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційним вбивцею своїх пасажирів і пілотів.

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