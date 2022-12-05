У зв'язку з успішною роботою українських сил ППО і несприятливою зимовою погодою відбулося скорочення бойових вильотів російських літаків.

Російська Федерація значно зменшила кількість бойових вильотів літаків у війні проти України.

"Російські літаки тепер здійснюють десятки місій на день у порівнянні з максимум до 300 на день у березні 2022 року", - йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

Зокрема, значне зменшення зафіксовано в останні місяці.

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"Росія наразі втратила понад 60 літаків з нерухомим крилом у конфлікті, у тому числі, імовірно, на минулому тижні додатковий бомбардувальник Су-24M (за класифікацією НАТО - Fencer) і штурмовик Су-25 (FROGFOOT)", - зауважують у розвідці.

Як зазначають у британському розвідувальному відомстві, скорочення числа бойових вильотів російських літаків, імовірно, є результатом постійної високої загрози з боку українських сил протиповітряної оборони, обмеження годин для польотів, доступних російських літакам, а також погіршення погодних умов.

"Оскільки тактика наземного нападу Росії великою мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські повітряні сили, імовірно, продовжать незначні темпи операції наземного нападу у зв'язку з несприятливою зимовою погодою", - вважають британські військові.

Російська авіація: втрати

В ЗСУ зазначали, що російська окупаційна армія втратила дві ескадрильї Су-35.

Як раніше повідомляв УНІАН, щонайменше сім російських літаків були знищені під час вибухів на аеродромі в Саках. Це може бути найбільшою втратою авіації РФ за один день.