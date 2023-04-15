На свята Росія може вдатися до нового масованого ракетного обстрілу.

Напередодні Генштаб підтвердив відновлення Росією виробництва ракет Х-50 у червні цього року. Речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, своєю чергою, зауважив, що ці ракети будуть доступні до збиття нашими силами ППО.

Ігнат в ефірі телемарафону нагадав, що Х-50 - це дозвукові крилаті ракети, їх РФ вже застосовувала під час масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури.

"Ця ракета по тактико-технічних характеристиках подібна до тих ракет, які Росія випускає з літаків Ту-95, до ракети Х-101", - розповів спікер ВПС.

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Ігнат зазначив, що і Х-50, і "Калібри" росіяни досі мають змогу випускати серійно, попри накладені санкції. "Ці ракети Х-50 будуть теж доступні до збиття (ППО)", - додав Ігнат.

Виробництво Х-50 і загроза нових ударів РФ - що відомо

Ще 13 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв про наміри окупантів розгорнути серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Ймовірно, ворог планує нову кампанію масованих ракетних ударів по Україні, припустили у командуванні.

За українськими даними, з початку повномасштабної фази війни Росія витратила вже близько половини своїх зенітних ракет дальнього радіусу дії - не менше 8 тисяч.

Аналітик Олександр Коваленко зазначив, що у РФ масово випускається не тільки Х-50, а й Х-101, Х-59, х-31, Х-38, КРМБ "Калібр" та інші. Загальний показник поповнення боєкомплекту у них становить 2-5 ракет тієї чи іншої номенклатури на добу.

Коваленко пояснив, що в залежності від поставок контрабандних запчастин, обсяги виробництва можуть становити від 60 до 150 ракет на місяць.

Вже понад місяць Росія не здійснює масованих атак по Україні, проте, на думку експертів і військового командування, на свята, зокрема Великдень, варто чекати "сюрпризів" від ворога у вигляді нових ракетних ударів. Українців закликають готуватися до такого варіанту, бути пильними, берегти себе та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.

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