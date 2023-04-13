Росія вирішила налагодити випуск крилатих ракет, запаси яких сильно виснажилися за осінь-зиму.

У Росії планують розгорнути серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Ймовірно, ворог планує нову кампанію масованих ракетних ударів по Україні. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова на брифінг.

"За наявними даними, в червні цього року РФ планує приступити до серійного виробництва стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", – розповів Громов.

Крім того, за українськими даними, з початку повномасштабної фази війни Росія витратила вже близько половини своїх зенітних ракет дальнього радіусу дії – не менше 8 тисяч.

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Українські військові аналітики вважають, що в середньостроковій перспективі Росія не зможе заповнити ці втрати. А це вже поставить під питання обороноздатність Росії на Далекому Сході і на кордоні з країнами НАТО.

Російська кампанія масованих ракетних атак по Україні

З 10 жовтня 2022 року російська армія перейшла до нової стратегії війни. Замість нанесення ударів по військових об'єктах, Росія почала наносити масовані ракетні і дронові удари по об'єктах енергетики України з метою залишити країну без комунальної інфраструктури в розпал зими.

Після серії масованих ракетних ударів українській енергосистемі було завдано значної шкоди, що призвело до вимушених віялових відключень. Особливо важка ситуація склалася в Києві до середини зими.

Однак якщо спочатку росіяни використовували близько сотні ракет в одному залпі, то вже до кінця грудня з кожним новим обстрілом кількість випущених ракет почала зменшуватися. У лютому Росія практично відмовилася від цієї стратегії, повернувшись до точкових ударів невеликою кількістю ракет.

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