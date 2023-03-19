Корабельне угрупування ворога тримається у так званій безпековій зоні.

У Чорному морі фіксується 9 бойових кораблів РФ, з них – два ракетоносії, що можуть бути споряджені 16 ракетами типу "Калібр", розповіла в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Така активність, за словами Гуменюк, може вказувати про загрозу завдання по Україні точкових ракетних ударів.

Наразі ворог шукає нову тактику щодо повітряних атак по Україні, оскільки масовані удари бажаного ефекту не дали.

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"Решта ракетоносіїв, в тому числі підводні, заведені у пункти базування. Це може говорити про те, що ворог залишає напруження, поверхневий контроль і залишає за собою випадки точкових ракетних ударів. Зокрема, вони продовжують підшукувати тактику, яка буде для них результативною, оскільки масовані ракетні удари не стали для них вдалою практикою", - розповіла Гуменюк.

Як правило, коли немає успіхів на суходолі, вони активізують повітряні і морські ракетоносії і застосовують такі ракетні удари, пояснила вона. Корабельне угрупування ворога тримається у так званій безпековій зоні, щоб не бути ураженим українською зброєю.

Також спостерігається згортання пошуково-рятувальних операцій в районі, де росіяни шукали збитий американський БПЛА. "Погода не сприяє їхньому продовженню", - зауважила Гуменюк.

Масований удар по Україні дронами 18 березня – що відомо

У ніч з 17 на 18 березня російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе по низці великих міст.

БПЛА ворога, що прямували на Київ, силам ППО вдалося знищити. Однак два безпілотники поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Останній масований удар Росія здійснила 9 березня, тоді по Україні ворог випустив 81 ракету, 20 з них були морського базування типу "Калібр".

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