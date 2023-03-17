Ворожі БПЛА поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформуючи про наслідки атаки ворога.
"Військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники. Ймовiрно, "шахеди". Є й влучання. 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування", - написав Лисак.
Він зазначив, що на об’єкті працюють всі служби.
Наслідки атаки уточнюються.
Атака Росії дронами 17 березня - деталі
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Мер Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив про вибухи у місті.