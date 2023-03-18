Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.

В Чорному морі вороже угруповання зменшилось до 14 кораблів.

Як повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ, станом на 18 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 14 ворожих кораблів. Серед них - чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, в Середземному - до 7, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких до 20.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня в Чорному морі ворог тримав на бойовому чергуванні 19 кораблів, з яких чотири ракетоносії.

Ракетна небезпека і останні атаки

Ввечері 17 та в ніч на 18 березня російські окупанти атакували територію України дронами зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області. За даними Повітряних сил Збройних сил України, загалом було запущено 16 безпілотників, 11 з них вдалося ліквідувати.

Два ворожі дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську Дніпропетровської області, є "сильні руйнування". Львівську область атакували, за попередньою інформацією, шістьма дронами. З них збили Сили ППО ПвК "Захід", ще три влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

Водночас Спікер ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни вивели у Чорне море 20 ракет "Калібр".

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