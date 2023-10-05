Росія поцілила в місце, де виготовлялися українські ракети, заявив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна передислокувала за межі країни деякі виробництва в рамках української ракетної програми.

В інтерв'ю іспанському виданню АВС Данілов зазначив, що Росія влучила по місцю виробництва ракет і тому довелося закордон перенести критично важливий об'єкт.

"Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, Росія потрапила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни", - сказав секретар РНБО.

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Українські ракети - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Данілов обіцяв, що найближчим часом "у декого буде палати і палати буде в прямому сенсі цього слова". Таким чином, він прокоментував питання про українську ракетну програму.

Раніше Данілов показав фрагмент випробувань ракетної зброї українського виробництва.

У червні секретар РНБО зазначав, що вітчизняний ВПК набирає обертів.

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