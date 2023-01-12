Російські війська продовжують будівництво військової інфраструктури на аеродромі.

На аеродромі в Забровці Гомельської області помітили зенітно-ракетні комплекси С-300 і "Панцир", пише видання Флагшток з посиланням на супутникові знімки станом на 7 січня.

Аналітики підрахували цілий дивізіон з 9-й одиниць ЗРК "С-300/С-400", ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу грунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які були визначені як 76n6 і 64n6e.

Російські війська продовжують будівництво військової інфраструктури на аеродромі. Вона призначена для установки радарів раннього попередження або для управління військовими діями.

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Раніше Беларускі Гаюн писав, що в Зябровці знаходяться низьковисотні вистежувачі 5н66, які встановлені на вишці 40в6, радіолокатор підсвітки і наведення 92н6е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

Свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база ЗС РФ.

Ситуація в Білорусі

Росія продовжує перекидати в Білорусь свою техніку і особовий склад. Військові аналітики щодня звітують про цілі ешелони окупантів, які прибувають до Білорусі.

Навчених у Білорусі мобілізованих російське командування перекидає на схід України.

Україна готується до найгірших сценаріїв майбутнього наступу Росії, в тому числі - знову з боку півночі. Однак поки військові не бачать безпосередньої загрози участі Білорусі у вторгненні.

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