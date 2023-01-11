Авіаспостерігачі-аматори нарахували 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52, які прибули до країни.

У британській розвідці заявили, що велика кількість російських військ у Білорусі не становить загрози для України. Це пояснюється тим, що військові займаються навчанням на полігонах, а не готуються до нового вторгнення з цього напрямку.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало своє зведення у Twitter. Там нагадали, що 8 січня 2023 року Міноборони Білорусі оголосило про спільні з РФ тактичні льотні навчання, які пройдуть у країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

За останніми даними, авіаспостерігачі-аматори нарахували 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52, які нещодавно прибули до країни. Деякі літаки із маркуванням Z приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

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За даними британської розвідки, нове розгортання російської авіації у Білорусі, найімовірніше, "є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України".

"Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони в основному беруть участь у навчанні. Малоймовірно, що вони складуть наступальну силу, що заслуговує на довіри", - підсумували у Міноборони Британії.

Скупчення російських військових у Білорусі

У Державній прикордонній службі України наприкінці грудня заявили, що у Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів, однак цього недостатньо для нового наступу на нашу країну.

ЗМІ повідомили, що 6 січня Росія перекинула в Білорусь ешелон з військовою технікою, і на вантажівках помітили символи "Z".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вважає, що характер переміщень російських сил свідчить про перегруповування. Водночас військовий експерт Павло Нарожний стверджує, що ворожі сили мають на меті "утримувати те українське угруповання, яке стоїть на кордоні".

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