Україна потребує далекобійної артилерії для боїв за Донбас.
Про це на брифінгу розповів представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання, чому припинені публічні дискусії про передачу Україні винищувачів МіГ-29.
"Зараз через те, що відбувається на Донбасі, я думаю, одна з причин, по якій ви мало про це чуєте, полягає в тому, що Донбас — це артилерійський бій з дальнім вогнем. Отже, одна з речей, про які ми говорили з союзниками і партнерами, - це їхні артилерійські системи, деякі з яких більш знайомі українцям, деякі з них не так знайомі, як наші власні М-777. Але ми все ще обговорюємо з союзниками і партнерами такі можливості", - зазначив Кірбі.
За його словами, "українці продовжують наполегливо вести вогонь на далекі дистанції": "Отже, ми працюємо і допомагаємо їм отримати, знаєте, системи, які допомагають їм з дальнім вогнем".
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74 з 90 артилерійських знарядь американських M777 вже знаходяться в бою, забезпечуючи дальній вогонь з закритих позицій.
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