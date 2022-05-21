МО США вважає, що Україна зараз потребує іншого озброєння.

Україна потребує далекобійної артилерії для боїв за Донбас.

Про це на брифінгу розповів представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання, чому припинені публічні дискусії про передачу Україні винищувачів МіГ-29.

"Зараз через те, що відбувається на Донбасі, я думаю, одна з причин, по якій ви мало про це чуєте, полягає в тому, що Донбас — це артилерійський бій з дальнім вогнем. Отже, одна з речей, про які ми говорили з союзниками і партнерами, - це їхні артилерійські системи, деякі з яких більш знайомі українцям, деякі з них не так знайомі, як наші власні М-777. Але ми все ще обговорюємо з союзниками і партнерами такі можливості", - зазначив Кірбі.

За його словами, "українці продовжують наполегливо вести вогонь на далекі дистанції": "Отже, ми працюємо і допомагаємо їм отримати, знаєте, системи, які допомагають їм з дальнім вогнем".

23 травня пройде друга зустріч міністрів оборони 40 країн в онлайн-форматі, під час якої будуть проаналізовані подальші потреби Збройних сил України.

Сторони обговорять вид і обсяги подальшої військово-технічної допомоги Україні.

74 з 90 артилерійських знарядь американських M777 вже знаходяться в бою, забезпечуючи дальній вогонь з закритих позицій.

На думку Пентагону, гаубиці допомагають українському контрнаступу на сході "набирати обертів".

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