Україна довела ефективність у нейтралізації більшості таких дронів, наголошує розвідка.

Росія розпочала виробництво власних дронів-камікадзе на основі іранських ударних БПЛА "Шахед" у спробах вийти на самозабезпечення ударними дронами. Утім країна-агресор досі залежить від поставок деталей від Тегерану, зазначає Міноборони Великобританії з посиланням на звіт британської розвідки.

"Російські сили імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання безпілотних літальних апаратів з односторонньою атакою (OWA-UAV). … Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення OWA-UAV в найближчі місяці. Тим не менш, тим часом Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море", – йдеться в звіті розвідки.

Оборонне відомство країни-партнера зазначає, що ефективність цієї зброї проти України була різною.

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"Україна довела ефективність у нейтралізації більшості OWA-UAV", – зазначає британська розвідка.

Виробництво зброї в РФ - що треба знати

Попри експортний контроль і санкції РФ все ще вдається отримувати за кордоном деталі, потрібні для виробництва ракет та безпілотників.

Зокрема, у ракетах Х-101, якими окупанти били по Україні цього тижня, виявили приблизно 30 мікросхем іноземного виробництва.

В Офісі президента заявляли, що в російських БПЛА "Ланцет" є принаймні 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних.

На початку літа західні ЗМІ повідомляли, що попри санкції РФ змогла придбати у країн Заходу компоненти, пов'язані з військовою технікою, на 20,3 мільярда доларів.

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