США і Європа не тільки "переконують" дружні Росії країни, а й ловлять конкретних контрабандистів.

США різко посилили боротьбу з сірими схемами поставки в Росію мікрочіпів, які використовуються агресором для виробництва зброї. Зокрема американці взялися за російського підприємця Михайла Павлюка, який створив розгалужену мережу поставок санкційної електроніки в РФ, пише Bloomberg.

56-річний уродженець Західної України, Павлюк втік з Росії минулого літа, але все одно потрапив під санкції уряду США. Вашингтон вважає, що Павлюк є одним з організаторів міжнародного злочинного угруповання, яке закуповувало, переправляло і продавало напівпровідники в Росію через цілу мережу тайванських, вірменських і швейцарських підставних компаній.

До минулого року Павлюк входив до числа найважливіших керівників напівпровідникової галузі Росії — досягнення, яке президент Росії Володимир Путін визнав у 2017 році орденом "За заслуги перед Вітчизною". Павлюк став співзасновником АТ ПКК "Міландр", російської компанії з виробництва електроніки, яка розробляє мікропроцесори і продає споживчі технології, такі як інтелектуальні вимірювачі потужності.

Відео дня

Компанія зіткнулася з проблемами минулого року після того, як Європейський союз, США та інші країни Великої сімки ввели жорсткі експортні обмеження на передові напівпровідники та інші товари, які можуть бути перепрофільовані для військових цілей.

Заборона на чіпи спрямована на стримування виробництва в Росії безпілотників і високоточних ракет, таких як керована зброя класу "повітря-земля" Х-101, які засновані на компонентах і технологіях, які в основному виробляються на Тайвані, провідному в світі виробнику передових чіпів.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, щоб обійти заборону на експорт, "Міландр" почав розміщувати замовлення на чіпи через тайванську підставну компанію Sharp Edge Engineering Inc.

Уряд США стверджував, що Павлюк допомагав переправляти ці мікросхеми з Тайваню в Росію через фіктивну корпорацію у Вірменії під назвою Milur Electronics LLC, яка була створена через два місяці після путінського вторгнення.

Цього року американські та європейські чиновники також посилили тиск на уряд Вірменії, щоб припинити реекспорт напівпровідників та інших товарів подвійного призначення. У той час як Вірменія має зростаючий технологічний сектор, країна несподівано стала четвертим у світі за величиною експортером готових до бою напівпровідників в Росію після вторгнення Путіна.

У квітні заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо відвідав країну, щоб переконати її керівництво вжити жорстких заходів проти ухилення Росії від санкцій. Відтоді уряд Вірменії посилив правила експорту і ввів новий контроль над напівпровідниками та іншими товарами подвійного призначення.

У червні Європейська комісія оголосила про свій 11-й санкційний пакет, який дає державам-членам ЄС право обмежувати свій експорт до країн, які використовуються для транзиту підсанкційних товарів до Росії.

Скоординована кампанія політичного та економічного тиску є серйозною загрозою для Вірменії та інших колишніх радянських республік, багато з яких залежать від постійного потоку імпортних товарів із США та Європи для підтримки своєї економіки.

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше УНІАН писав, що у Франції силовики затримали французьких і китайських керівників компанії Ommic. Їх підозрюють у передачі Китаю і Росії секретних технологій, що використовуються у військовій галузі.

Водночас Китай стає все більш важливим постачальником товарів подвійного призначення в Росію. Як свідчить звіт американської розвідки, китайці постачають країні-агресору не тільки власні товари, а й займаються реекспортом.

Вас також можуть зацікавити новини: