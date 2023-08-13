На думку дослідників, ця розробка є поворотним моментом у здатності Москви розширити масштабне використання безпілотників.

Росія почала виявляти спроби виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", якими атакує українські міста. Про це заявили у розташованій у Великій Британії організації, що займається вивченням компонентів озброєння.

Як пише СNN, дослідники виявили, що дрони, позначені словом "Герань", якими росіяни били по Україні, все ж не є російськими. Вони були моделями Shahed-131 і Shahed-136 іранського виробництва.

Проте минулого місяця дослідники Conflict Armament Research (CAR) отримали доступ до залишків двох російських безпілотників "Герань-2", що були збиті в Україні. Детальний аналіз цих фрагментів показав, що Росія "почала виробляти та використовувати свою власну версію Shahed-136".

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Фахівці виявили "суттєві відмінності в конструкції планера та внутрішніх блоках, у тому числі для навігації". Це свідчить про те, що ці два безпілотники були виготовлені в Росії, а не в Ірані. На думку дослідників, ця розробка є поворотним моментом у здатності Москви розширити масштабне використання безпілотників.

"Майже через рік після першого використання БПЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що Росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БПЛА, що дозволить їй продовжувати використовувати одноразові БПЛА", – наголошують в CAR.

Виробництво зброї в Росії

За даними ЗМІ, в Росії змогли вирішити проблему з оптикою у виробництві танків. Йдеться про більш сучасні російські танки T-72B3, T-80BVM і T-90M. Зазначається, що раніше росіяни використовували теплові камери Catherine-FC, які купувала в однієї з французьких компаній, проте санкції унеможливили цей процес.

Крім того, росіяни розширюють свою дронову програму. Зокрема, Росія збільшує виробництво дронів "Ланцет".

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