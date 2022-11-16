Пакет допомоги українській стороні від шведської становить десятки мільйонів доларів.

У середу, 16 листопада, уряд Швеції представив зимовий пакет допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони, машини підвищеної прохідності, засоби захисту, зимове спорядження та намети.

Пакет допомоги Україні становить 720 мільйонів шведських крон ($60 млн), повідомив на прес-конференції очільник Міноборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Aftonbladet.

Шведська влада планує передати українській державі зенітні комплекси.

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"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн", - заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Раніше влада Швеції ухвалила низку пакетів військової допомоги Україні. Зокрема, повідомлялося, що шведська сторона вирішила відправити нашій країні протикорабельні ракети та багаторазові гранатомети Carl Gustaf.

Варто зазначити, що 15 листопада Росія здійснила наймасовішу атаку по Україні. Після ворожої атаки міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українській державі необхідно посилити протиповітряну та протиракетну оборону.

Допомога Україні від країн Заходу - найважливіші новини

9 листопада з'явилася інформація, що в Україну прибула нова партія військової допомоги від Німеччини, в тому числі ракети для системи протиповітряної оборони Iris-t SLM, 30 бронемашин Dingo та 18 розвідувальних безпілотників.

У цей же день стало відомо, що Британія скоро завершить доставку приблизно тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для посилення нашої системи ППО.

13 листопада радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що Штати готують новий пакет військової допомоги для Києва.

Вже 14 числа стало відомо, що Литва доставила на нашу територію додаткову партію гусеничних бронетранспортерів M113.

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