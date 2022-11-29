Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні таку зброю, як гаубиці та снаряди.

Швеція надасть Україні ще 500 мільйонів крон ($46,75 мільйонів) військової допомоги для захисту від російського вторгнення.

За словами прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон, її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги загальним розміром 1 мільярд крон, він передбачатиме не лише військову частину, а й цивільну, пише Reuters.

Вона не навела подробиць, що увійде до військового пакету, але сказала, що він буде подібний до попередньої допомоги, яка включала протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

Відео дня

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триватиме війна", – сказала Андерссон.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні таку зброю, як гаубиці та снаряди.

"Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення", - сказав Кулеба журналістам після зустрічі з Андерссон.

Зазначається, що цивільна частина пакету включатиме закупівлі української пшениці, котра буде передана країнам, що відчувають нестачу продовольства, і сприятиме розвитку економіки України.

Військова допомога Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії західні країни почали надавати Україні військову допомогу для захисту від російської агресії.

Зокрема, нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що вартість нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

Окрім цього, на початку листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він містить ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод та зимове захисне спорядження. 16 листопада голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони.

На тлі масштабів війни в Україні, за даними видання The New York Times, 20 із 30 країн-членів НАТО уже вичерпали свої ресурси для постачання зброї нашій державі, і поповнення запасів зброї для них виявилося досить важким процесом. На тлі попиту на озброєння, що збільшився, західні компанії збільшують виробництво зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: