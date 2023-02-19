Розподіл за віком показав, що проти допомоги Україні виступили швейцарці у віці від 18 до 35 років.

Громадяни Швейцарії розділилися у думці стосовно того, чи потрібно владі країни допомагат Україні.

Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту Sotomo, проведеного до річниці нападу РФ на Україну, передає SonntagsBlick. Так, за даними опитування, по 41% швейцарців вважають, що влада країни робить "надто мало" і "надто багато" для Україні. Ще 13% задоволені обраним курсом.

Розподіл за віком показав, що проти допомоги Україні виступили швейцарці у віці від 18 до 35 років. Вони хочуть, щоб Швейцарія проявляла більше стриманості у війні, і тільки 33% виступили за активнішу підтримку.

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При цьому переважна більшість швейцарців, яким 55 років і більше виступили за те, щоб Швейцарія зайняла сильнішу позицію щодо України.

Аналогічна ситуація спостерігається і в питанні постачання законсервованих танків Leopard. Серед молоді дві третини виступають проти, а серед людей старших 55 років майже стільки ж – за (59%).

Також молоді швейцарці не схвалюють використання арештованих активів олігархів для відновлення України. Серед літніх людей 60% виступають за конфіскацію цих коштів; серед молоді таких 45%.

Як пояснив директор дослідницького інституту Міхаель Германн, така різниця у поглядах викликана тим, що молоді швейцарці більш піддаються російській пропаганді. За його словами, молодь частіше користується соцмережами, "що відкриває доступ до проросійських поглядів".

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

На початку російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти РФ, чим, за деякими оцінками, порушила свій історичний нейтралітет.

Також Швейцарія почала заморожувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Крім того, країна надає гуманітарну допомогу Україні.

Але влада країни відмовилася постачати Україні зброю і заборонила іншим країнам передавати зброю швейцарського виробництва.

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