Французька сторона запросила низку держав взяти участь у тренувальній місії на нашій землі, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Франція хоче створити багатонаціональну коаліцію для участі у тренувальній місії на українській території.

Очільник французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар минулого тижня надіслав лист з пропозицією взяти участь у коаліції, у тому числі усім державам Балтії, а також Великобританії, США, Швеції, Нідерландам та Польщі, пише Welt am Sonntag.

За відомостями брюссельських дипломатів, президент Франції Емманюель Макрон все ще продовжує намагатися організувати навчання на нашій землі під егідою вже створеною в Євросоюзі тренувальною місією під назвою EUMAM, але для цього треба змінити її мандат.

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Євродипломати стверджують, що ідеям французької сторони чинять опір. Журналісти дізналися, що більшість держав-членів ЄС проти того, щоб навчання проводилися в України. Повідомляється, що нібито влада Іспанії, Італії та Німеччини побоюється, що навчання на українській території можуть спричинити загострення конфлікту і втягнути Захід у війну проти РФ.

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7 червня Емманюель Макрон говорив, що декілька держав погоджуються з можливістю відправити на нашу території інструкторів для проведення навчань мобілізованих українських громадян.