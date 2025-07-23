Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців.

Зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, які обіцяв передати Україні президент США Дональд Трамп, надійдуть до нашої країни не раніше весни 2026 року. Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в уряді Німеччини.

У виданні нагадали, що умовою передачі озброєння Україні, згідно з планом президента США Дональда Трампа, є те, що країни, які мають таку зброю, готові віддати її зараз, а інші держави заплатять за неї.

В адміністрації Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну, коли американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.

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Зазначається, що швидке постачання озброєння для зміцнення протиповітряної оборони України виявилося складним завданням. За словами джерел, Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.

США ведуть переговори з іншими країнами про передачу Україні ЗРК Patriot

Раніше джерело в американському уряді розповіло виданню "Суспільне", що США ведуть переговори одразу з кількома країнами про передачу зенітних ракетних комплексів Patriot Україні. За його словами, це будуть окремі угоди з окремими країнами.

Чиновник зазначив, що поки що процес перебуває на стадії домовленостей і не має затверджених термінів.

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