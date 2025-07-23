Зокрема, на бойові машини піхоти Bradley, їх ремонт і техпідтримку піде 150 млн доларів.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 мільйони доларів.Про це повідомляє американське Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки.

Зокрема, передбачено продаж ракетних систем HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

"Реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме тимчасового службового відрядження приблизно п'яти представників уряду США та п'ятнадцяти підрядників до України. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США", – зазначили в агентстві.

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Ще 150 мільйонів доларів піде на бойові машини піхоти Bradley, їх ремонт і техпідтримку.

"Уряд України звернувся з проханням про закупівлю обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley, технічної допомоги, навчання, публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки. Загальна вартість оцінюється в 150 мільйонів доларів", – йдеться в заяві.

Зброя для України: інші новини

Spiegel повідомляє, що Україна не отримає системи ППО Patriot, обіцяні американським президентом Дональдом Трампом, до 2026 року. Зазначалося, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців, і тільки потім Україна зможе отримати ЗРК.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина допоможе передати Україні 5 додаткових систем Patriot.

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