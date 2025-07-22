Коли США замінять системи ППО, які Берлін надасть Києву, - поки невідомо.

США поки не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву. Про це розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - заявив він.

Мерц уточнив, що ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

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Стере підтвердив, що і його країна готова взяти участь у посиленні української системи ППО, зокрема, фінансуючи закупівлю Patriot у США.

Як відомо, Німеччина заявляла про готовність купити дві системи ППО Patriot для України, ще одну має профінансувати Норвегія.

Передача Patriot Україні: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Міноборони Нідерландів зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом. Також він пообіцяв постачати більше засобів протиповітряної оборони, зокорема боєприпасів для F16, контрбезпілотників, радарів.

Також стало відомо, що Німеччина і США стали ближчими до постачання Patriot Україні. Вloomberg з посиланням на свої джерела 21 липня писало, що оголошення про це може бути зроблено вже цього тижня. Угода між Німеччиною і США передбачає відправку двох німецьких батарей Patriot в Україну.

А міністр оборони Німеччини поділився, що його країна допоможе передати Україні 5 додаткових систем Patriot. За його словами, під час поїздки до Вашингтона минулого тижня він домовився про це із главою Пентагону Пітом Гегсетом. Пісторіус зазначив, що сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

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