Німецька компанія HENSOLDT отримала замовлення на постачання Україні радарів для ППО.

Німецька збройова компанія HENSOLDT отримала замовлення на постачання Україні радарів для посилення протиповітряної оборони вартістю понад 340 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні HENSOLDT.

Зазначається, що в рамках замовлення будуть поставлені радари TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII.

"Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Кілька радарів захищають Україну з початку російської агресивної війни... Радари надзвичайно важливі для захисту громадян", – зазанчив генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре.

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Як пишуть аналітики Defense Express, радар TRML-4D є частиною зенітно-ракетного комплексу Iris-T SLM та вже неодноразово замовлявся для потреб ЗСУ. Він забезпечує відстеження до 1500 цілей на відстані до 250 км.

Ці радари здатні швидко виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей: крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

У свою чергу Spexer 2000 MkІІІ є компонентом зенітної артилерійської системи Skyranger 30 від німецької Rheinmetall.

"Сама РЛС являє собою імпульсний доплерівський радар X-діапазону зі спектральною автоматичною класифікацією цілей. Таким чином, це буде дуже гарним рішенням для виявлення ударних безпілотників", - йдеться у статті.

Водночас новини щодо постачання такої РЛС не означають постачання цілої нової системи ППО, зазначають аналітики, адже Spexer 2000 Mk 3 може самостійно встановлюватися на різні платформи, як от автомобілі чи бронетранспортери.

Українська ППО - новини

Раніше стало відомо, що держдепартамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 мільйони доларів. Туди зокрема увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також їхній ремонт та підтримку.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що ЗРК Patriot для України будуть доставлені за тижні. Водночас німецькі ЗМІ писали, що перший комплекс Patriot передадуть Україні навесні 2026 року.

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