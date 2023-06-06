Patriot залишається головною ціллю останніх повітряних атак РФ по Києву.

Представник ВПС Юрій Ігнат заявив, що озвучені президентом Володимиром Зеленським 50 батарей Patriot, яких потребує українське небо, є цілком реальною метою.

В ефірі телемарафону Ігнат зазначив, що Україна йтиме до цієї амбітної мети "у будь-якому випадку", цитує АрміяInform.

Він нагадав, що українську ППО посилюватимуть не тільки Patriot, а й інші передові західні ЗРК, а також винищувачі. "І Patriot проти балістики, і SAMP-T теж працює по балістиці, і інші системи - без них теж ніяк. Це і IRIS-T, і NASAMS, це все - та основа ППО, яка має замінити старе радянське озброєння", - сказав Ігнат.

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Тому такі цифри, як 50 батарей, не повинні нікого лякати, зазначив представник Повітряних сил: "Так, це дорого, але не все відразу. Ми будемо поступово зміцнювати нашу ППО Повітряних Сил, Сухопутних військ і так далі. Ну і, чекаємо, звісно, гарних новин про F-16 - нам дуже потрібен цей літак".

Patriot в Україні - останні новини

Patriot залишається головною ціллю останніх повітряних атак РФ по Києву. Зокрема, ЗРК може перехоплювати нібито "гіперзвукові" ракети росіян "Кинджал".

Під час одного з ударів РФ установку було пошкоджено, проте з мережі комплекс не вимикали – система продовжила виконувати завдання з прикриття українського неба. Наразі ППО у Київській області збиває 100% усіх повітряних ворожих цілей.

Наразі в Україні присутні три дивізії (батареї) цього комплексу. До складу однієї дивізії / батареї входить: силова установка, РЛС станція (з радіусом дії від 150 км), пункт управління вогнем, пускові установки, комплекс антеною щогли і самі ракети.

ЗРК оснащений ракетами-перехоплювачами і високопродуктивною РЛС. Батареї вдається швидко привести у повну бойову готовність, вони здатні вести вогонь по декількох цілях одночасно, є досить маневреними і захищеними від перешкод.

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