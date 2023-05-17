Всі шість російських ракет Х-47 "Кинджал" вночі 16 травня, які були запущені у бік Києва, знищили сили ППО.

Наразі неможливо точно встановити, по яких об'єктах української інфраструктури росіяни випустили "Кинджали" у ніч на 16 травня, однак у ворога "цілий список" цілей, розповів в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Коли ракету перехоплюють високо в небі, то вирахувати, куди саме цілили, не можемо. Там відхилення на декілька градусів - і ракета летить на десяток кілометрів далі. Тому ми не дізнаємося, куди вони летіли саме тому, що цілі були знищені", - пояснив Ігнат.

Водночас він підтвердив, що у пріоритеті росіян зараз є різні цілі. "Вони (росіяни - ред.) мають список пріоритетних цілей, які вони намагатимуться вразити по всій території України. Звичайно, це й інфраструктурні об'єкти, і військові об'єкти, можливо, склади, можливо, об'єкти паливно-енергетичного сектору", - висловився представник ВПС ЗСУ.

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За його словами, у ворога все це давно заплановано, питання в іншому: як РФ буде планувати той чи інший удар наступного разу.

Атака "Кинджалів" по Києву 16 травня 2023 року - головне

В ніч на 16 травня Росія знову атакувала Україну ракетами. Всі шість російських ракет Х-47 "Кинджал" вночі 16 травня, які були запущені у бік Києва, знищили сили ППО.

Невдовзі у ЗМІ з'явились чутки про ураження системи Patriot. Однак ні Білий дім, ні Банкова цю інформацію не підтверджують.

У ЗСУ додали, що одним "Кинджалом" знищити цілу систему не вдасться, оскільки кожен її елемент розміщено на відстані, а перехоплення ворожих цілей відбувається в автоматичному режимі.

За словами експерта Олександра Коваленка, "деякі ракети Х-55, які російські війська застосовували в ході останніх двох ракетних атак по Україні, були без бойової частини": "Тобто, використовувалися як болванки, для виснаження ППО і відволікання уваги. Так само, слід розуміти, що такі болванки використовують і для розкриття ППО".

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