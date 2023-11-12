Росіяни отримують з Кореї практично всі види основних боєприпасів до артилерії.

Росія отримує від Північної Кореї всю основну номенклатуру артилерійських снарядів. Вони вже на фронті, що побічно свідчить про критичну нестачу у росіян власних боєприпасів, пише видання Defense Express.

Першими про факт поставки північнокорейских снарядів в Росію повідомили представники південнокорейскої розвідки у жовтні цього року. Зараз з’являється усе більше свідчень безпосередньо з фронту, що Росія вже використовує ці снаряди у бойових діях.

Так, наприкінці жовтня у мережі з'явились фотографії артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм. А днями в мережі було опубліковано коротке відео, на якому російський вояка дякує "друзям" за 122-міліметрові снаряди до РСЗВ "Град", при цьому стверджуючи, що вони і точніші, і більш далекобійні за російські.

А тепер мережею гуляють фотографії 120-міліметрових мінометних мін, як стверджується, північно-корейського виробництва. Окрім того, що Росія отримує від корейців усі основні види снарядів, експерти звертають увагу і на швидкість появи снарядів на фронті.

"Вони одразу поїхали на передову, а не лягли на склади де мали очікувати своєї черги. (...) Поява на передовій в армії РФ снарядів КНДР настільки швидко та масово може свідчити про реальний стан з боєприпасами у РФ взагалі", – зазначає Defense Express.

Поставки снарядів з КНДР в Росію

Як писав УНІАН, у жовтні почали з’являтися повідомлення, що між Росією та КНДР різко зросла транспортна активність, значно перевищивши звичайний рівень перевезень.

Пізніше південно-корейські чиновники неофіційно та із посиланням на дані розвідки розповіли журналістам, що КНДР, ймовірно, передала Росії близько 1 мільйона артилерійських снарядів.

Трохи згодом південнокорейські військові вже офіційно заявили, що Північна Корея передала росіянам не лише снаряди, але й балістичні та інші ракети. Щоправда без уточнення кількості та номенклатури.

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