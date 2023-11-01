Влада КНДР (це Північна Корея) відправила в Російську Федерацію більш ніж 1 мільйон снарядів для артилерії, які, схоже, російський диктатор Володимир Путін використовує для ударів по українській території.
З серпня до РФ з КНДР відправили близько 10 партій озброєння. За даними Bloomberg, про це розповів південнокорейський депутат Ю Санг-Бам, який є членом комітету парламенту з питань розвідки, посилаюсь на відомості Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
"Північна Корея також відправила до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачило б приблизно на два місяці обстрілів", - поділився народний обранець.
Співпраці Росії з КНДР - що треба знати зараз
Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, її ізоляція на міжнародній арені посилилася, і російська сторона почала активніше співпрацювати, зокрема, з КНДР.
Повідомлялося, що у Пхеньяна є одні з найбільших у світі складів снарядів і ракет, сумісних з радянською зброєю, яку РФ активно використовує у війні проти українців.
13 жовтня спікер Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі поділився, що КНДР надала російській стороні тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.