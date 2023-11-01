Північна Корея також відправила до РФ радників, дізнався південнокорейський депутат.

Влада КНДР (це Північна Корея) відправила в Російську Федерацію більш ніж 1 мільйон снарядів для артилерії, які, схоже, російський диктатор Володимир Путін використовує для ударів по українській території.

З серпня до РФ з КНДР відправили близько 10 партій озброєння. За даними Bloomberg, про це розповів південнокорейський депутат Ю Санг-Бам, який є членом комітету парламенту з питань розвідки, посилаюсь на відомості Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

"Північна Корея також відправила до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачило б приблизно на два місяці обстрілів", - поділився народний обранець.

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Співпраці Росії з КНДР - що треба знати зараз

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, її ізоляція на міжнародній арені посилилася, і російська сторона почала активніше співпрацювати, зокрема, з КНДР.

Повідомлялося, що у Пхеньяна є одні з найбільших у світі складів снарядів і ракет, сумісних з радянською зброєю, яку РФ активно використовує у війні проти українців.

13 жовтня спікер Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі поділився, що КНДР надала російській стороні тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

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