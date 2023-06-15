Обіцяна Україні техніка зараз знаходиться на ремонті.

У Міністерстві оборони США очікують, що до кінця літа близько 200 українців закінчать навчання на танках Abrams. Зараз українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках.

Видання CBS News пише, що закінчення програми навчання приблизно співпаде з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, які США пообіцяли Україні раніше цього року. Техніка зараз проходить ремонт.

За словами двох високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, 200 українців проходять третій тиждень очікуваного 12-тижневого плану навчання. В даний час вони працюють у Німеччині над індивідуальними навичками, а потім перейдуть до різних навичок на рівні підрозділів, що завершиться підготовкою військ на рівні батальйону.

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Всього з лютого 2022 року США навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. В даний час США навчають близько 1700 українців, повідомив один з чиновників. США та їхні союзники разом навчили 57 тисяч українців, за словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародних зусиллях з навчання.

Наразі близько 6 тисяч українців проходять навчання в 40 місцях за межами України. За словами цього чиновника, це число нижче пікового значення на початку року, коли близько 12 тисяч українців тренувалися на різних майданчиках в березні.

Міністр оборони Ллойд Остін у середу відвідав гарнізон армії США у Вісбадені в Німеччині, щоб зустрітися з офіційними особами, які займаються навчанням і оснащенням українців. Перебуваючи там, він подякував українським та американським військам за їхню роботу з координації підтримки.

"Це не закінчується, коли починається бій. Наша робота триває, тому що ми повинні збільшити бойову міць, навчити більше військ і переконатися, що в українців є те, що їм потрібно", — сказав Остін групі військовослужбовців в середу.

Один з високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці сказав, що Вашингтон спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з бригад, які пройшли навчання. Чиновник сказав, що США відзначать, які зміни можуть бути внесені в програму навчання в майбутньому, але може знадобитися більш тривалий період часу, щоб визначити витягти конкретні уроки.

Танки Abrams для України - що відомо

У квітні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін заявив про намір навчити українських військових маневрів на танках Abrams. Вже в травні він зазначив, що Вашингтон поставить Україні це танки восени 2023 року.

27 травня видання The New York Times повідомило, що Збройні Сили України розпочали навчання на американських танках M1 Abrams в Німеччині.

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