Він також додав, що Україні вже відправили далекобійні ракетні системи ATACMS.

Очільник Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки зброї, стільки зможуть.

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання, чи планує Білий дім додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно ухваленого пакету допомоги на понад 60 млрд доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін, додавши, що ATACMS вже в Україні.

США надали Україні ракети ATACMS

За даними видання The New York Times, минулого тижня США таємно відправили Україні партію далекобійних ракет ATACMS чисельністю понад 100 одиниць.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що США у квітні надали Україні ракети ATACMS, однак не назвала кількість таких ракет, яку отримала Україна.

Західні ЗМІ пишуть, що Кремль влив мільярди доларів у мілітаризацію Криму, розширення баз, будівництво складів та іншої інфраструктури. Тепер Україна отримала ATACMS, тож фортеця Володимира Путіна під загрозою.

США надали Україні ці далекобійні ракети після двох років вагань. Вони здатні досягнути фактично будь-якої з понад 100 військових цілей на півострові.

Вас також можуть зацікавити новини: