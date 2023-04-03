Україна продовжує наполегливо боротися за Бахмут, і битва за це місто ще не завершена.

Сполучені Штати Америки цього тижня відправлять в Україну нову військову допомогу.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, про це сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що новий пакет допомоги буде оголошено цього тижня, але не уточнив, що саме ця допомога передбачатиме.

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Кірбі додав, що Україна продовжує наполегливо боротися за місто Бахмут, і битва за це місто ще не завершена.

Військова допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня стало відомо, що США можуть оголосити новий пакет безпекової допомоги Україні на 2,6 млрд дол. Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та додаткові снаряди для ППО NASAMS. Також у списку будуть інші типи боєприпасів, у тому числі танкових.

Також, за повідомленнями польських ЗМІ, Міністерство оборони США погодилося продати Польщі за символічний долар 24 літаки F-22 Raptor, які були достроково зняті з використання, в обмін на передані Польщею Україні винищувачі МіГ-29.

Раніше, 16 березня, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Він може охоплювати боєприпаси для HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що головною потребою українців на полі бою наразі є протиповітряна оборона великої дальності. Він вважає, що багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни.

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