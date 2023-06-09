Програма допомоги США розроблена для довгострокових потреб України в обороні. До неї увійдуть ракетні комплекси компаній Raytheon і Lockheed Martin.

Уже цієї п'ятниці Пентагон має намір оголосити про довгостроковий пакет озброєнь для України, включаючи боєприпаси для протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів.

Як пише Bloomberg, кошти, які будуть виділені в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на купівлю ракетних пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів сучасних ракет ППО Patriot.

Однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) виробництва Lockheed Martin. Інша називається Guidance Enhanced Missile (GEM-t) компанії Raytheon Technologies. Стверджується, що GEM-T "забезпечує поліпшену здатність уражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника на додаток до ракети РАС-3".

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Ініціатива USAI буде грунтуватися на попередніх зусиллях з надання допомоги українській системі ППО в боротьбі з російським вторгненням.

Як зазначає Bloomberg, програма передбачає контракти з термінами поставки через кілька місяців або навіть років, щоб задовольнити довгострокові потреби країни в галузі безпеки, а не для негайного використання на полі бою.

Видання нагадує, що США оголосили в листопаді минулого року, що вони будуть поставляти системи Hawk із власних запасів, але вони повинні були бути відремонтовані за рахунок коштів USAI.

"Протиповітряна оборона була головним пріоритетом для України, щоб протистояти нещодавнім обстрілам крилатих і балістичних ракет повітряного і наземного базування по містах, а також забезпечити прикриття від російських літаків в ході довгоочікуваного контрнаступу", - пише Bloomberg.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що США закуплять для України 35-мм установки ППО Gepard на суму понад $118 мільйонів.

Раніше США оголосили новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 300 мільйонів доларів, який включає різні боєприпаси. Зокрема, в рамках цього пакету Україна вперше отримає ракети AIM-7 Sparrow вартістю 125 тисяч доларів. Вони можуть атакувати високопродуктивні літаки та ракети з будь-якого напрямку.

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