З урахуванням нового пакета допомоги, військова допомога США Україні від початку російського повномасштабного вторгнення сягне майже 37 мільярдів доларів.

У вівторок, 9 травня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового масштабного пакета військової підтримки України. Йдеться про допомогу на загальну суму 1,2 мільярда доларів.

Як повідомляє Associated Press, його профінансують за кошти Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative). Зазначається, що на відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, кошти цього фонду мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб України у сфері безпеки.

Джерела АР розповіли, що до нового пакета озброєння увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Крім того, Штати нададуть Україні артилерію, ракети, супутникові знімки та профінансують поточне технічне обслуговування й запасні частини для різного озброєння.

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З урахуванням нового пакету допомоги, військова допомога США Україні від початку російського повномасштабного вторгнення сягне майже 37 мільярдів доларів.

Військова допомога Україні від США

3 травня 2023 року США оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на суму до 300 млн доларів. До нього увійшли, зокрема, припаси для HIMARS, 155-мм гаубиці, артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також протитанкові раакети TOW.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні датчики для виявлення ядерних вибухів. За їх допомогою можна було б визначити слід ядерної зброї та довести вину РФ у разі її використання в Україні.

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