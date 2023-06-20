Зокрема, Португалія передасть Україні 14 БТР M113.

Португалія оголосила про новий пакет військової техніки для України, до нього увійдуть БТР і гаубиці, повідомляє Міністерство національної оборони країни.

"Португалія продовжує підтримувати Україну: ми передамо ще 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей новий пакет військової техніки доповнює 180 тонн боєприпасів та 5 броньованих машин медичної підтримки, про які було оголошено раніше.

Відео дня

Військова допомога від Португалії Україні

Раньше португальський виробник безпілотників Tekever повідомив, що поставить Україні свої системи для підтримки наземних і морських операцій.

Крім того, Португалія готова розглянути можливість поставки запчастин для літаків Ф-16, на яких літатимуть українські військові.

У квітні Португалія оголосила про рішення надати Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Також у березні Україна отримала від Португалії три бойові танки Leopard 2A6.

Вас також можуть зацікавити новини: