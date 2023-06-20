Вона захищає ключові об'єкти і життя людей, додав президент Франції.

Зенітний ракетний комплекс середньої дальності SAMP/T вже доставили в Україну.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в Парижі, пише газета Le Monde. Зазначається, що промова французького лідера була присвячена повітряній та протиракетній обороні Європи.

"ЗРК середньої дальності SAMP/T франко-італійського виробництва доставлений в Україну, де він знаходиться в експлуатації і захищає ключові об'єкти і життя", - сказав Макрон.

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ЗРК SAMP/T для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський звернувся до Італії з проханням передати Україні ці зенітні ракетні комплекси ще в жовтні 2022 року.

Вже в лютому стало відомо, що Італія і Франція готові передати комплекси SAMP/T для захисту неба над Україною. Під час візиту до столиці прем'єр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що в пакет допомоги країні увійшли системи SAMP-T, Skyguard та Spike.

У березні ЗМІ повідомили, що група з 20 українських військовослужбовців пройшла навчання роботі з SAMP/T на території Італії.

Проте вже в квітні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗРК зможуть підготувати до відправки в Україну не раніше червня.

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