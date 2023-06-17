БПЛА призначені для спостереження за великою територією як у рамках наземних, так і морських місій.

Португальський виробник безпілотників Tekever повідомив, що поставить Україні деякі зі своїх систем для підтримки наземних і морських операцій.

Закупівля профінансована Міжнародним фондом Сполученого Королівства для України (IFU), підтримуваним Данією, Ісландією, Литвою, Норвегією, Швецією, Нідерландами та Великою Британією, повідомляє Defence News.

Мова йде про систему Tekever AR3. Дрон призначений для спостереження за великою територією як в рамках наземних, так і морських місій. Його можна використовувати для тривалих операцій до 16 годин, і в додатковій конфігурації вертикального зльоту та посадки. Кожен оператор може легко обрати, який варіант він хоче використовувати для конкретної місії.

Tekever AR3 має максимальну вантажопідйомність 4 кілограми, може літати з крейсерською швидкістю 75-90 км/год, а також підніматися за допомогою парашута.

Генеральний директор і засновник Tekever Рікардо Мендес заявив, що компанія "дуже пишається тим, що підтримує Україну, і вдячна Міністерству оборони Великої Британії і IFU за те, що вони дозволили нам зробити свій внесок в одну з найважливіших справ у нашому житті".

Раніше цього місяця Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео, на якому демонструється військова техніка, яку IFU надає українським військам.

Остання партія надійде в розпорядження ЗСУ в липні. До неї серед іншого увійдуть квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics, безпілотники вертикального зльоту і посадки DeltaQuad Pro виробництва голландської фірми DeltaQuad і система Astero ISR датської Nordic Wing.

Дрони для ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше волонтер і керівник "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що в українських військових недостатньо дронів для проведення розвідувальних операцій. Зокрема, ці потреби закриваються лише на 10%.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що відомство закуповує дрони за тією потребою, яку нам формують збройні сили. Вона додала, що потрібно з'ясовувати, про які дрони йдеться, бо є дрони військового призначення і є не військового призначення.

Тим часом, Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Так, 24 березня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить дати старт масовому виробництву українських дронів.

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