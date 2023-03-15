У Білому домі наголосили, що Чорне море не належить жодній країні.

США продовжуватимуть польоти в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, попри вчорашній інцидент із дроном-розвідником, якого збив російський винищувач.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.

"Якщо їхнє послання полягало в тому, щоб стримати або відмовити нас від польотів та операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це не вдасться. Ми збираємося продовжувати літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні", - заявив Кірбі.

Російський Су-27 збив американський дрон-розвідник

Ввечері 14 березня російський винищувач Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 в "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Росія свою провину не визнає, називаючи місію MQ-9 Reaper "провокацією". Через інцидент США викликали російського посла "на килим".

Сьогодні американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту над Чорним морем, а в Росії показали відео атаки із винищувача.

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