На кадрах видно фрагмент польоту винищувача поблизу цілі.

В РФ показали відео з бомбардувальника Су-27, який протаранив американського безпілотника MQ-9 Reaper під час ведення розвідки в міжнародному повітряному просторі в акваторії Чорного моря.

Відео опублікував блогер, бойовий пілот РФ у відставці з псевдонімом "Fighterbomber".

"Хто думає, що там все дуже просто, то ось вам відео того, що і як бачить льотчик винищувача при зустрічі з низькошвидкісною ціллю на великих висотах", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На кадрах видно фрагмент прольоту російського винищувача поруч з американським безпілотником.

РФ збила американський безпілотник

14 березня російський винищувач Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Європейському командуванні Збройних сил США, перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 в "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Інцидент прокоментували у Білому домі - дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними". Водночас Росія свою провину не визнає, називаючи місію MQ-9 Reaper "провокацією". Через інцидент США викликали російського посла "на килим".

Сьогодні американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту над Чорним морем.

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