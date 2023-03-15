На кадрах видно маневри російських винищувачів поблизу безпілотника та момент його збиття.

Американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з американським безпілотником, який збив російський винищувач над Чорним морем.

На кадрах видно, як безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper вів розвідку в міжнародному повітряному просторі в акваторії Чорного моря. Раптом поблизу нього з'явилися російські Су-27. Вони кілька разів скидали паливо поблизу MQ-9 Reaper. Один з винищувачів врізався у безпілотник, збивши його.

"До сьогодні такого ніколи не траплялося", - коментує голос за кадром.

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Російський винищувач збив американський дрон - що відомо

Ввечері 14 березня російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Як повідомили у Європейському командуванні Збройних сил США, перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 в "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Інцидент прокоментували у Білому домі - дії росіян назвали "непрофесійними і небезпечними". Водночас Росія свою провину не визнає, називаючи місію MQ-9 Reaper "провокаціією". Через інцидент США викликали російського посла "на килим".

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