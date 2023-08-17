Яка саме кількість вертольотів буде передана поки невідомо.

Влада Чехії планує передати Україні списані вертольоти Мі-24В.

Про це повідомила міністр оборони країни Яна Чернохова, передає ČT24. Міністр уточнила, що замість цих старих вертольотів чеська армія отримає нові вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper від США.

Чернохова зазначила, що вертольоти Мі-24В відмінно впоралися із завданнями і прослужили навіть довше, ніж очікувалося.

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"Їхня історія точно не закінчена. Ми знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу, тому що принципово не коментую поставки в Україну", - сказала міністр.

У зв'язку з цим міністр не стала уточнювати скільки машин буде передано ЗСУ.

Вертоліт Мі-24: деталі

Мі-24-радянський/російський ударний вертоліт. Став першим радянським і другим у світі спеціалізованим бойовим вертольотом. Серійний випуск почався в 1971 році і триває досі. Вертоліт має багато модифікацій і свого часу поставлявся до багатьох країн.

Підтримка Чехії

Країна з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні всім, чим може. Раніше ЗМІ писали про те, що з початку країна допомагала Києву таємно, проте потім перестала приховувати допомогу.

30 квітня новообраний президент Чехії Петер Павел відвідав Україну, а потім поділився враженнями від візіту до Києва і першої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

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