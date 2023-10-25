Цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США для української армії.

Сполучені Штати Америки можуть оголосити вже сьогодні, 25 жовтня про виділення до 150 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в рамках чергового пакету.

Як повідомляє Голос Америки з посиланням на трьох американських посадовців, пакет містить додаткові ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди, згідно з інформацією двох посадовців США, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності, через те, що пакет ще не оголошено.

Там нагадали, що тиждень тому Україна застосувала новітню зброю зі Сполучених Штатів, щоб завдати ударів по російських військових цілях на окупованих територіях східної України.

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Зазначається, що цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США для української армії.

Допомога Україні від партнерів - деталі

Президент США Джо Байден просить американський Конгрес про погодження додаткового фінансування з метою надання підтримки союзникам та партнерам, повідомляє Білий дім. Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були призначені для України з резервних запасів США кілька місяців тому.

Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів), до якого увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами.

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