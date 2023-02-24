Сунак планує наголосити, щоб Україна виграла цю війну - і прискорила цей день - вона повинна отримати вирішальну перевагу на полі бою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати лідерів G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили, йдеться в повідомленні Офісу прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, оприлюдненому сьогодні, 24 лютого.

"Сьогодні (п’ятниця) на зустрічі G7 прем’єр-міністр закликатиме міжнародних партнерів допомогти Україні послабити російські сили за межами фронту конфлікту. …Прем’єр-міністр виступатиме за те, щоб зброя більшого радіусу дії надходила до їхніх збройних сил (українських - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається, коли Велика Британія готується постачати Україні зброю більшого радіусу дії, щоб забезпечити Україні вирішальну перевагу.

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Очікується, що Сунак також "повторить свою пропозицію підтримки Великої Британії країнам, здатним надати Україні літаки для допомоги в конфлікті".

Як зазначає Офіс прем’єра, Сунак планує наголосити, щоб Україна виграла цю війну - і прискорила цей день - вона повинна отримати вирішальну перевагу на полі бою.

Винищувачі для України - що відомо

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу передати Україні бойові літаки. При цьому Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про плани організувати підготовку українських пілотів.

23 лютого колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Великобританія повинна "розтопити лід" і надати Україні винищувачі.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 24 лютого, проведе віртуальну зустріч з іншими лідерами країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія). Як пише CNN, прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі "щоб продовжити координацію зусиль з підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за війну".

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