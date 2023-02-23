Очікується, що країни G7 оголосять про новий пакет санкцій проти Росії.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 24 лютого, проведе віртуальну зустріч з іншими лідерами країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія).

Як пише CNN, прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі "щоб продовжити координацію зусиль з підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за війну".

"Рік тому ця група зібралася лише за кілька годин після того, як російські танки увійшли в Україну, щоб змусити Путіна і його поплічників заплатити. Ми працювали разом, щоб надати Україні необхідну безпекову допомогу, економічну та бюджетну, гуманітарну та енергетичну. Велика сімка стала якорем нашої сильної і єдиної відповіді Росії. Завтра лідери обговорять, як ми продовжуватимемо підтримувати Україну і продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна і всіх тих, хто сприяє його агресії", – сказала Карін Жан-П'єр.

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Прес-секретарка Білого дому окремо похвалила Японію, яка головує в G7, за те, що виділила додаткові 5,5 млрд доларів економічної допомоги, назвавши країну "вірним союзником" в зусиллях з надання допомоги Україні.

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У грудні лідери країн "Великої сімки" виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що налаштовані змусити Росію заплатити за руйнування критичної інфраструктури України і російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності. Вони підтвердили незмінну підтримку і солідарність з Україною.

Раніше в цього місяця зустрічалися міністри країн "Великої сімки" (G7), переговори відбулися на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. У них брав участь глава МЗС України Дмитро Кулеба. Після зустрічі він заявив про прискорення поставок зброї і введення нових санкцій проти Росії і натякнув на сюрпризи в питаннях поставок військової допомоги.

Очікується, що в п'ятницю, 24 лютого країни G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія і США) оголосять про новий пакет санкцій проти країни-агресора. які будуть націлені на посередників, які допомагають росіянам обходити санкції.

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