Політик заявив, що США і Великобританія повинні передати Києву винищувачі.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу надати Україні більше озброєння. Він заявив, що військова допомога допоможе українцям виграти війну, що "буде мати вирішальне значення для безпеки заходу".

"Якщо нам не вдасться вигнати Путіна з України, якщо українці програють, то небезпека для всієї євроатлантичної зони безпеки, для США буде більш серйозною", - цитує політика CNN.

За його словами, Україні необхідно надати більше танків і далекобійної артилерії. При цьому він заявив, що США і Великобританія повинні передати для ЗСУ літаки F-16, тому що, якби літаки відправили рік тому, то Україна була б набагато ближче до завершення війни.

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"Якщо це станеться рано чи пізно - якщо це вибір - тоді давайте дамо їм те, що їм потрібно, раніше, тому що це гуманно і співчутливо", - підсумував Джонсон.

Винищувачі для України - що відомо

Після позтивного для України рішення про передачу танків, на порядку денному постало питання з літаками. Повітряним силам ЗСУ необхідні винищувачі, зокрема F-16. Спочатку звучали категоричні відмови і обіцянки подумати.

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу передати Києву бойові літаки. При цьому Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про плани організувати підготовку українських пілотів. У свою чергу міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Лондон не зможе швидко передати ЗСУ бойові літаки.

Влада Нідерландів повідомила про плани розглянути питання про надання Україні F-16, а у Вашингтоні виступили проти такого рішення, але час від часу в ЗМІ просочуються чутки про внутрішню дискусію в США з цього питання із закликами все ж передати літаки.

Речник командування ЗСУ Юрій Гнат переконаний, що багатоцільові винищувачі допоможуть українським військам швидко звільнити території України.

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